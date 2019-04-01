Denizli'de 4.9 Büyüklüğünde Deprem (6)

4.5'LE SALLANDIİçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.5 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.

4.5'LE SALLANDI



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 4.5 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 04.49'da merkez üssü Denizli'nin Acıpayam ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Ayrıca, depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. Bir süredir beşik gibi sallanan Acıpayam merkezli deprem Denizli ve çoğunluğu çadırlarda kalan ilçede tedirginlik yarattı.



Boğaziçi Üniversitesi kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı. Ancak depremin zeminden 5.2 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

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