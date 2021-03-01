Denizli'de 4 alkol ve eşya kaçakçısı yakalandı - Son Dakika

Denizli'de alkollü içki ve çeşitli eşya kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendi. Litrelerce kaçak alkol ve eşya ele geçirilirken 4 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri alkol ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 4 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında 4 şüphelinin yanı sıra 292 litre kaçak alkol, 24 adet kaçak matkap ve 13 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi. - DENİZLİ