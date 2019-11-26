Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:22 Kaynak: AA
Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.03'te Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
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