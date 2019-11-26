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Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.03'te Denizli'nin Çardak ilçesinde 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:22 Kaynak: AA
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Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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