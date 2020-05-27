Denizli'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını 450 kişi ihlal etti - Son Dakika

Yurt genelinde olduğu gibi Denizli'de de uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında kuralları ihlal eden 450 kişiye toplamda 318 bin 130 TL para cezası kesildi.



Kentte geçtiğimiz Cumartesi günü 00.00 itibari ile uygulanmaya başlanan kısıtlama kararı bu gece yarısı sona erdi. Alınan bilgilerde, 4 gün süren kısıtlamada 450 kişi kısıtlamayı ihlal etti. 26 Mayıs Salı günü saat 23.00 itibari ile kısıtlamayı ihlal eden 450 kişiye toplamda 318 bin 130 TL idari para cezası uygulandı.



Denizli'de sokağa çıkma kısıtlamasını en çok ihlal eden ilçeler 213 kişi ile Pamukkale, 132 kişi ile Merkezefendi ve 29 kişi ile Honaz ilçeleri oldu. Bozkurt ve Çal ilçelerinde ise ikişer kişi kısıtlamayı ihlal etti. Kentte 6 ilçede ise vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına harfiyen uydu. - DENİZLİ