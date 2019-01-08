Son Dakika Haberleri: Denizli'de 4 İlçede Eğitime Kar Engeli

Denizli'de 4 İlçede Eğitime Kar Engeli

49 dakika önce

Denizli'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Acıpayam, Bozkurt, Çardak ve Serinhisar ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Denizli'de 4 İlçede Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Denizli'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Acıpayam, Bozkurt, Çardak ve Serinhisar ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, yaptığı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle, Acıpayam, Bozkurt, Çardak ve Serinhisar ilçelerinde 9 Ocak Çarşamba günü okulların tatil edildiğini kaydetti. - DENİZLİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:12 Kaynak: İHA

Çardak, Acıpayam, Denizli, Güncel
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