Denizli'de 4 İlçede Eğitime Kar Engeli
49 dakika önce
Denizli'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Acıpayam, Bozkurt, Çardak ve Serinhisar ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
Denizli
'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Acıpayam
, Bozkurt, Çardak
ve Serinhisar
ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz
, yaptığı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı ve aşırı buzlanma nedeniyle, Acıpayam, Bozkurt, Çardak ve Serinhisar ilçelerinde 9 Ocak Çarşamba
günü okulların tatil edildiğini kaydetti. - DENİZLİ
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:12 Kaynak: İHA
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