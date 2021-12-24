Denizli'de 4 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi, 15 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 4 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler 6 aylık takibin ardından 15 şüpheliye ait çok sayıda eve eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda 4 kilo 150 gram metamfetamin, satışa hazır halde çeşitli cins ve miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 31 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.