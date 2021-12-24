Denizli'de 4 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi, 15 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'de çok sayıda adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 4 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler 6 aylık takibin ardından 15 şüpheliye ait çok sayıda eve eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aramalarda 4 kilo 150 gram metamfetamin, satışa hazır halde çeşitli cins ve miktarda uyuşturucu madde, hassas terazi, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 31 bin lira ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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