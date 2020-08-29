Denizli'de 4 mahallede su kesintisi olacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün, içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 31 Ağustos Pazartesi günü, 4 mahallede su kesintisi yapılacağı duyuruldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün, içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 31 Ağustos Pazartesi günü, 4 mahallede su kesintisi yapılacağı duyuruldu. DESKİ Genel Müdürlüğü, yayımladığı açıklamayla, 31 Ağustos Pazartesi günü içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 09.00 ile 18.00 saatleri arasında Bereketler, 1200 Evler, Barutçular ve Adalet Mahallesi'nde planlı su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Açıklamada, mahalle sakinleri, kesintilerden dolayı mağduriyet yaşamamaları için önlem almaları konusunda uyarılırken, çalışmaların erken tamamlanması durumunda kesintinin sona ereceği belirtildi. - DENİZLİ

DESKİ, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 11:20 - Kaynak: İHA Son Dakika › Güncel › Denizli'de 4 mahallede su kesintisi olacak - Son Dakika

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