Denizli'de 4 Mahallede Su Kesintisi Yapılacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün yaptığı içme suyu deposu ana hat bağlantısı nedeniyle 6 Şubat tarihinde Bereketler, 1200 Evler, Şirinköy ve Bahçelievler Mahallelerinde su kesintisine gidileceği kaydedildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün yaptığı içme suyu deposu ana hat bağlantısı nedeniyle 6 Şubat tarihinde Bereketler, 1200 Evler, Şirinköy ve Bahçelievler Mahallelerinde su kesintisine gidileceği kaydedildi.



DESKİ Genel Müdürlüğünün içme suyu hat bağlantısı nedeniyle su kesintisine gidilecek. Bu kapsamda, 6 Şubat 2019 Çarşamba günü içme suyu deposu ana hat bağlantısı nedeniyle 09.00- 18.00 saatleri arasında Bereketler, 1200 Evler, Şirinköy ve Bahçelievler Mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği aktarıldı. - DENİZLİ

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