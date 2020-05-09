Denizli'de 4'ü ceza evi firarisi 5 şahıs polis tarafından yakalandı - Son Dakika

Denizli'de 4'ü ceza evi firarisi olan 5 kişilik grup polis tarafından yakalandı. Çoğunluğu cezaevi firarisi olan ve kendilerini "Batmazlar Gurubu' olarak adlandırılan 5 kişilik grup şafak vakti yapılan operasyonla kıskıvrak yakalanırken, şahıslardan birinin 7 yıldır arandığı ortaya çıktı.



Edinilen bilgiye göre, operasyon Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde yapıldı. Denizli Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından sabah saatlerinde üç ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Kendilerini "Batmazlar Grubu" olarak adlandıran aralarında kadınlarında bulunduğu 5 şahıs takibe alındı.



Başta hırsızlık olmak üzere birçok suçlardan aranan ve 2013 yılından bu yana cezaevi firarı olarak 24 yıl 11 ay hapis cezası ile aranan G.B., ile ceza evi firarileri olan 13 yıl 5 ay hapis cezası ve cezaevi firarisi olan R.B., 4 yıl hapis cezası ile aranan H.B., 4 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan Y.B., ve 7 ayrı hırsızlık olayına karışan G.B., isimli şahıslar operasyon sonucunda yakalandı. Toplamda 47 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve 3 kadın, 2 erkek şahıstan oluşan 5 kişilik grup adliyeye sevk edildi. - DENİZLİ