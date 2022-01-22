Denizli'de 40 günlük bebek beşiğinde ölü olarak bulundu - Son Dakika

Pamukkale ilçesinde Dokuzkavaklar Mahallesi 2038 Sokak'ta yaşayan Afganistan uyruklu Emine Sultani (24), saat 10.00 sıralarında beşiğinde yatan 40 günlük bebeği Zehra'nın hareket etmediğini fark edip sağlık ekiplerine haber verdi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Zehra bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

ANNE VE BABA POLİS MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Bebeğin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bebeğin annesi Emine ve babası Tajmir Sultani de ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanmayan bebeğin kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.