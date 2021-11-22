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Denizli'de 400 adet altın görünümlü takı eşyaları ele geçirldi - Son Dakika

Denizli'de 400 adet altın görünümlü takı eşyaları ele geçirldi

22.11.2021 16:13
Denizli'de 400 adet altın görünümlü takı eşyaları ele geçirldi

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 60 bin 395 kişinin GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 60 bin 395 kişinin GBT ve UYAP sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 66 kişi yakalanırken, asayiş olaylarında ise 110 şüpheli tutuklandı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 15 ile 21 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 60 bin 395 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 66 şüpheli yakalandı. Asayiş olaylarında ise 110 şüpheli tutuklandı.

Yapılan çalışmalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet bıçak, 2 adet çalıntı motosiklet, 3 adet çalıntı bisiklet, 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet, nitelikli dolandırıcılık olayında kullanıldığı tespit edilen 9bin 150 TL para, 1 adet cep telefonu ve sim kart, 3 adet altın görünümlü bileklik ile kolye, 315 adet altın görünümlü bilezik ve 2 adet gerdanlık ele geçirildi. - DENİZLİ

Denizli'de 400 adet altın görünümlü takı eşyaları ele geçirldi
Denizli'de 400 adet altın görünümlü takı eşyaları ele geçirldi
Denizli'de 400 adet altın görünümlü takı eşyaları ele geçirldi
Denizli'de 400 adet altın görünümlü takı eşyaları ele geçirldi
Denizli'de 400 adet altın görünümlü takı eşyaları ele geçirldi
Denizli'de 400 adet altın görünümlü takı eşyaları ele geçirldi
Denizli'de 400 adet altın görünümlü takı eşyaları ele geçirldi

Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, Genel Bilgi Tarama, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de 400 adet altın görünümlü takı eşyaları ele geçirldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de 400 adet altın görünümlü takı eşyaları ele geçirldi - Son Dakika
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