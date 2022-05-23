Denizli'de, "42. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu" başladı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye'nin son yıllarda arkeolojik kazılarda çok önemli aşamalar katettiğini belirterek, "Artık arkeolojik kazılarımız gerek çalıştırdığı personelle bir şenlik yerine, bir bilimsel çalışmaların yaşandığı merkeze dönüştü." dedi.

Alpaslan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "42. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu"nun açılışında, en son Diyarbakır'da yaptıkları ve daha sonra Kovid-19 nedeniyle 2 yıldır gerçekleştiremedikleri sempozyumun başarılı şekilde gerçekleştirileceğine inandığını söyledi.

Türkiye'nin çok özel bir kavşakta yer aldığına dikkati çeken Alpaslan, "Burası, insanlık tarihinin, insanoğlunun yeryüzünde hayata ve maceralarına başladığı toprakların başlangıç noktasıdır. Bu topraklar son derece kıymetli. Belki dünyada eşi benzeri olmayan bir zenginlik ve miras üzerinde yaşıyoruz. Her ne kadar enerji kaynaklarımız olmasa da belki bundan çok daha önemli bu insanlık tarihinin başlangıcında, bu topraklarda bulunmak belki bizler için çok büyük bir nimet. Bunun kıymetini, özelliklerini ve gerekli çalışmaları yaparsak belki bunun da çıktılarının sonuçlarını hayatımızda, ülkemizde göreceğimize inanıyorum. Bu anlayışla bu çalışmaları yürütmemiz gerektiğine inanıyorum." diye konuştu.

Alpaslan, sempozyumun çok güzel bilimsel sonuçlara ulaşılacağına inandığını dile getirdi.

Sempozyumun arkeoloji alanında dünyanın en önemli çalışmalardan biri olduğuna dikkati çeken Alpaslan, şöyle devam etti:

"Bakanlık olarak tüm paydaşlarımızla, buradaki bilimsel sonuçları paylaşacağız. Türkiye son yıllarda arkeolojik kazılarda çok önemli bir aşamalar katetti. Artık arkeolojik kazılarımız gerek çalıştırdığı personelle bir şenlik yerine, bir bilimsel çalışmaların yaşandığı merkeze dönüştü. Bu kazılarda elde ettiğimiz sonuçlar, kazı alanlarının ören yerlerine dönüşmesiyle adeta birer tarih ve arkeoloji zengini yerler yapmanın yanında turizm açısından çok önemli varış noktaları haline getirerek buraları ülkemizin çok önemli merkezleri haline hızla getiriyoruz ve getirmeye devam edeceğiz."

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı ise 2021 yılında Türkiye'de 146 Türk kazısı ile 29 yabancı kazının gerçekleştirildiğini ifade etti.

Geçen yıl toplam 670 arkeolojik çalışmanın yapıldığını vurgulayan Yazgı, "Pandemi koşullarının olumsuzluklarına rağmen 2019 yılından itibaren kazı çalışmaları yıl boyunca sürdürülmeye çalışıldı. 2002 yılında müze sayısı 183 iken 2022 yılı Mayıs ayı itibarıyla 210'a yükseldi. Ayrıca son 20 yılda 163 müze onarımı ve yenileme çalışması gerçekleştirildi." diye konuştu.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan da sempozyuma ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ise 19 antik kenti ve birçok güzelliği bulunan kentte böylesine önemli bir sempozyumu gerçekleştirmekten dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen sempozyum 27 Mayıs'ta sona erecek.

Sempozyumda yerli ve yabancı bilim insanları tarafından arkeolojik kazılar, restorasyon-konservasyon çalışmaları, arkeolojik yüzey araştırmaları ile antropolojik ve arkeometrik çalışmalardan elde edilen veriler bilim dünyasıyla paylaşılacak.

İlk sunum yapıldı

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Ayla Erol'un başkanlığında başlayan ilk oturumda Laodikya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, "2021 yılı Laodikya Kazı ve Restorasyon Çalışmaları", Prof. Dr. Necmi Karul ise "Göbeklitepe ve Karahantepe Kazı Çalışmaları" konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Programa, AK Parti Denizli Milletvekilleri Ahmet Yıldız ve Nilgün Ök, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, akademisyenler ve diğer ilgililer katıldı.