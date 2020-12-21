Denizli'de 440 farklı asayiş olayında 247 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir hafta içerisinde 18 bin 670 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması olan 150 şahıs yakalanırken, 440 farklı asayiş olayında ise 247 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de polis ekipleri tarafından 14 ile 20 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 18 bin 670 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 150 şahıs yakalandı. Polis ekipleri tarafından yakalama kararı olan 128 şahıs gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan 74'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yapılan çalışmalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 65 adet mermi, 4 adet çalıntı motosiklet, 4 adet cep çalıntı telefonu, 6 adet çalıntı bilgisayar, 1 adet çalıntı tablet, 2 adet çalıntı kol saati, 1 adet çalıntı oyun cihazı ve 2 adet bilgisayar monitörü ele geçirildi.

Öte yandan, kent genelinde meydana gelen 440 farklı asayiş olayında ise 247 şüphelinin gözaltına alındığı, adliyeye sevk edilen şahıslardan 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi. - DENİZLİ