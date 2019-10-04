Denizli'de 456 litre etil alkol ele geçirildi
1 saat önce
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 456 litre etil alkol ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:28 Kaynak: AA
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 456 litre etil alkol ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretimine yönelik faaliyetler kapsamında Karahayıt Mahallesi girişinde tespit edilen kamyonu durdurarak arama yaptı.
Aramada, 456 litre etil alkol ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlıya, ayrıca Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği uyarınca 44 bin 904 lira idari para cezası kesildi.
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