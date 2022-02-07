Üye Girişi
Denizli'de 484 farklı adreste denetim yapıldı - Son Dakika

Denizli'de 484 farklı adreste denetim yapıldı

07.02.2022 17:39
Denizli'de 484 farklı adreste denetim yapıldı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 484 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 484 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirdi. Kumar operasyonlarında 7 kişiye idari para cezası, fuhuş olaylarında ise 5 kişiye 'Fuhuşa Teşvik Aracılık veya Zorlama' suçundan adli işlem uygulandı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 31 Ocak ile 6 Şubat 2022 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 484 farklı adreste denetim ve operasyon gerçekleştirildi. Denetimlerde 906 kişinin GBT'si ve HES kodu kontrol edildi. Kumar operasyonlarında bir adreste kumar oynayan 7 kişiye 12 bin 733 TL idari yaptırım uygulanırken, 2 kişiye ise "Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı. 2 Farklı adreste meydana gelen fuhuş olaylarında, 5 kişiye "Fuhuşa Teşvik Aracılık veya Zorlama" suçundan adli işlem yapıldı.

2 apart yetkilisine 40 bin 177 TL idari para cezası

Ayrıca, Kimlik Bildirme Kanunu kapsamında, geçici konaklama yerlerine yönelik olarak yapılan kontrol ve denetimler neticesinde 5 ayrı adreste bulunan toplam 75 apart dairesi kontrol edilerek, 2 apart yetkilisine 40 bin 177 TL idari para cezası uygulandı. - DENİZLİ

Denizli'de 484 farklı adreste denetim yapıldı

YORUMLAR
500

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Denizli, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de 484 farklı adreste denetim yapıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:30 Üsküdar'daki patlama vatandaşları korkuttu! O panik anları kamerada
17:23 Ölen vatandaşın mezar taşına yazdırdığı 4 kelime, sosyal medyanın gündemine oturdu
17:13 Diagne'nin yeri hemen doldu! Fatih Terim'in prensine lisans çıkartıldı
16:52 Feci ölüm! PTT müdürü, kendini evinin şofben borusuna astı
16:18 Sumudica'nın futbolculara cinsel tacizde bulunduğu öne sürüldü!
16:07 Şov yapmak isterken az kalsın yem oluyordu! Timsahın elinden arkadaşları zor kurtardı
16:04 Vatandaşlar şaştı kaldı! Kafelerdeki ısıtıcılar artık parayla açılıyor
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
15:56 Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili helva paylaşımı yapmıştı! Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 17:47:15. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli'de 484 farklı adreste denetim yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement