Son Dakika Haberleri: Denizli'de 5.5 Büyüklüğünde Deprem (10)

Denizli'de 5.5 Büyüklüğünde Deprem (10)

2 dakika önce

CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDILARAcıpayam ilçesinde meydana gelen deprem anı, Denizli'de yayın yapan yerel televizyon kanalının canlı yayınına yansıdı.

Denizli'de 5.5 Büyüklüğünde Deprem (10), System.String[]
CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDILAR

Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem anı, Denizli'de yayın yapan yerel televizyon kanalının canlı yayınına yansıdı. Serhat Delikara'nın sunduğu ve Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk'ün konuk olarak katıldığı canlı yayınlanan 'Yazıyor Yazıyor' programında, organ bağışı konusu konuşulurken deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntının ardından programın sunucusu Delikara, "Deprem oluyor sevgili seyirciler. Çok ciddi bir deprem oluyor. Yapacak bir şey yok, canlı yayında depreme yakalandık" diyerek ekran başındakileri sakin olmaları yönünde uyardı.

Dr. Öztürk ise depremin şiddetli olduğunu kaydedip, ardından masada duran bardaktan su içerek, sakin kalmaya çalıştı.

Deniz TOKAT/DENİZLİ,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:28 Kaynak: DHA

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