Denizli'de 5.5 Büyüklüğünde Deprem (11)
45 dakika önce
10 KÖYE 600 ÇADIR KURDUDenizli'nin Acıpayam ilçesi merkez üssü olan 5.5 büyüklüğündeki depremden sonra evlerde hasar meydana gelen 10 kırsal mahalleye AFAD, 600 çadır kurdu.
10 KÖYE 600 ÇADIR KURDU Denizli
'nin Acıpayam
ilçesi merkez üssü olan 5.5 büyüklüğündeki depremden sonra evlerde hasar meydana gelen 10 kırsal mahalleye AFAD
, 600 çadır kurdu. Mahallerin açık alanlarına kurulan çadırların kış şartlarına uygun olduğu ve içerisinde istendiği takdirde sobanın da yakıldığı ifade edildi. Köylülerin, bu akşamdan itibaren çadırlarda kalabileceklerini açıklandı. Bu arada Kızılay
da bölgeden gelen bilgiler doğrultusunda sıcak yemek dağıtımı yapabilmek için seyyar mutfak TIR'ını bölgeye gönderdi. TIR'da 2 bin kişilik yemek yapılıp dağıtılacağı öğrenildi. Kızılay'ın yanı sıra belediye de bölgede evleri zarar gören ve zarar görmese de evlerine gidemeyen vatandaşlara gıda yardımında bulundu.
Taylan YILDIRIM, Tekin GÜRBULAK/ DENİZLİ,
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 05:57 Kaynak: DHA
Denizli'de 5.5 Büyüklüğünde Deprem (6)
Denizli'de Bir Deprem Daha Meydana Geldi!
Muharrem İnce'den MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'a 50 Bin Liralık Dava
Bosna Kasabı'na Verilen 40 Yıllık Hapis Cezası Müebbette Çevrildi