Denizli'de 5.5 Büyüklüğünde Deprem
39 dakika önce
Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem (10)CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDILARAcıpayam ilçesinde meydana gelen deprem, Denizli'de yayın yapan bir yerel televizyon kanalının (DEHA TV) canlı yayınına saniye saniye yansıdı.
Denizli
'de 5.5 büyüklüğünde deprem (10)
CANLI YAYINDA DEPREME YAKALANDILAR Acıpayam
ilçesinde meydana gelen deprem, Denizli'de yayın yapan bir yerel televizyon kanalının (DEHA TV
) canlı yayınına saniye saniye yansıdı. Serhat Delikara'nın sunduğu ve Denizli İl Sağlık Müdürü Dr. Berna Öztürk
'ün konuk olarak katıldığı canlı yayınlanan 'Yazıyor Yazıyor' programında, organ bağışı konusu konuşulurken, deprem anı kameraya yansıdı. Şiddetli sarsıntının ardından programın sunucu Delikara, "Deprem oluyor sevgili seyirciler. Çok ciddi bir deprem oluyor. Yapacak bir şey yok canlı yayında depreme yakalandık" diyerek ekran başındaki seyircileri sakin olmaları yönünde uyardı.
Öztürk ise depremin şiddetli olduğunu kaydedip ardından masada duran bardaktan su içerek, sakin kalmaya çalıştı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:35 Kaynak: DHA
Denizli Depremine Canlı Yayında Yakalandılar!
Denizli'de Bir Deprem Daha Meydana Geldi!
MGK Toplantısı Sonrası Yazılı Açıklama Yapıldı: Asla İzin Vermeyeceğiz
İstanbul'u Kana Bulayacaktı! DEAŞ'lı Terörist Saklandığı Evde Yakalandı!