Son Dakika Haberleri: Denizli'de 5,5 Büyüklüğünde Deprem (2)

Denizli'de 5,5 Büyüklüğünde Deprem (2)

18 dakika önce

- Denizli'de 5,5 büyüklüğünde deprem Denizli'de 5,5 büyüklüğünde deprem Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

- Denizli'de 5,5 büyüklüğünde deprem Denizli'de 5,5 büyüklüğünde deprem
Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 09.34'te merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının yerin 11,36 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Öte yandan saat 09.38 ve 09.41'de merkez üssü Acıpayam olan 4,8 ve 4,5 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:36 Kaynak: AA

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