Son Dakika Haberleri: Denizli'de 5.5 Büyüklüğünde Deprem (6)

Denizli'de 5.5 Büyüklüğünde Deprem (6)

2 saat önce

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİDenizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem anı, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Denizli'de 5.5 Büyüklüğünde Deprem (6), System.String[]
GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem anı, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinin sokağa bakan bölümünü görüntüleyen kameranın kayıtlarında, insanların sarsıntıyla birlikte sokağa çıktığı görüldü. Bu sırada sokağa koşan bir vatandaşın yanına, çatıdan kiremitlerin düştüğü belirlendi. Marketin içini gösteren görüntülerde ise, sarsıntıyla birlikte raflarda bulunan ürünlerin düştüğü görüldü.

Deniz TOKAT/DENİZLİ,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:28 Kaynak: DHA

Menderes, Acıpayam, Denizli, Güncel
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