Denizli'de 5.5 Büyüklüğünde Deprem (6)

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİDenizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem anı, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ



Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem anı, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinin sokağa bakan bölümünü görüntüleyen kameranın kayıtlarında, insanların sarsıntıyla birlikte sokağa çıktığı görüldü. Bu sırada sokağa koşan bir vatandaşın yanına, çatıdan kiremitlerin düştüğü belirlendi. Marketin içini gösteren görüntülerde ise, sarsıntıyla birlikte raflarda bulunan ürünlerin düştüğü görüldü.



Deniz TOKAT/DENİZLİ,

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Denizli'de 5.5 Büyüklüğünde Deprem (6)

Denizli'de Bir Deprem Daha Meydana Geldi!

Muharrem İnce'den MHP Milletvekili Cemal Enginyurt'a 50 Bin Liralık Dava

Bosna Kasabı'na Verilen 40 Yıllık Hapis Cezası Müebbette Çevrildi