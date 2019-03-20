Denizli'de 5.5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi.
1 saat önce
IHAAW095105-GEN/20-03-2019- Denizli'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
IHAAW095105-GEN/20-03-2019
- Denizli
'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 09.34'te meydana gelen depremin merkez üssü Acıpayam
İlçesi olarak bildirildi. Deprem çevre illerde de hissedildi. 20.03.2019 09: 51: 05 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 09:57 Kaynak: İHA
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