Son Dakika Haberleri: Denizli'de 5.7 büyüklüğünde deprem
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Denizli'de 5.7 büyüklüğünde deprem

41 dakika önce

Denizli'de 5.7 büyüklüğünde depremDENİZLİ - Denizli'nin Bozkurt ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi.

Denizli'de 5.7 büyüklüğünde deprem
DENİZLİ - Denizli'nin Bozkurt ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.
Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:14 Kaynak: İHA
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