Denizli'de 5 Ayaklı Kuzu Dünyaya Geldi

Denizli'nin Buldan ilçesinde 5 ayaklı, 6 tırnaklı kuzu doğdu.

Denizli'nin Buldan ilçesinde 5 ayaklı, 6 tırnaklı kuzu doğdu. Herkesi şaşırtan kuzunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Edinilen bilgiye göre, Buldan ilçesi Kadıköy Mahallesi Alayak mevkiinde hayvancılık yapan Ümit Uysal'a ait bir koyun 5 ayaklı 6 tırnaklı kuzu dünyaya getirdi. Kuzunun ayaklarını görüp şaşkınlık yaşayan Uysal, durumu veteriner hekime bildirdi. Eve gelip kuzuyu inceleyen veteriner hekim kuzunun sağlığının iyi olduğunu belirtti. Kuzu mahalle sakinlerinin ilgi odağı haline geldi.



Uysal, hayvancılığın baba mesleği olduğunu, yaklaşık 35 yıldır bu işle uğraştığını ve hayatında ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyledi. - DENİZLİ

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Genç Adam, Nişanlısına Canlı Yayında Evlilik Teklif Etti

31 Mart Seçimleri İçin Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuçlar Çıktı: Ankara'da Karşılığı Yok

Ulaştırma Bakanlığı Tepki Çeken Haberi Yalanladı: Avrasya Tüneli Ücretlerine Zam Yapılmadı

15 Temmuz'u Önceden Yazan ABD'li İsimden Skandal Sözler, Erdoğan'ı Ölümle Tehdit Etti