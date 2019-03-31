Son Dakika Haberleri: Denizli'de 5 Büyüklüğünde Deprem

Denizli'de 5 Büyüklüğünde Deprem

52 dakika önce

Denizli'de 5 büyüklüğünde deprem DENİZLİ - Denizli, 5 büyüklüğünde deprem ile sallandı.

Denizli'de 5 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Denizli'de 5 büyüklüğünde deprem DENİZLİ - Denizli, 5 büyüklüğünde deprem ile sallandı. Depremin merkez üssünün uzunca bir süredir sallanan Acıpayam olduğu kaydedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre, saat 14.30'da yerin 5 kilometre derinliğinde ve 5 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Alınan ilk bilgilerde depremin merkez üssü olan Acıpayam'da herhangi bir yıkımın olmadığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:31 Kaynak: İHA

Acıpayam, Merkez, Denizli, 3. Sayfa
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