Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ üyeliğinden hüküm giymiş firarilere yönelik operasyon düzenlendi.
Haklarında 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezaları bulunan 5 hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Denizli'de 5 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı - Son Dakika