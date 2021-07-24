Denizli'de 5 katlı apartmandaki yangını koltuğa düşen sigara çıkarmış - Son Dakika

Erdurur'un yakınları tarafından Ankara 'da başka bir hastaneye götürüldüğü bildirildi.

Ekiplerin evde yaptığı incelemede yangının koltuğun üzerine düşen sigaradan çıktığı, ardından perdelerin de tutuşmasıyla büyüdüğü belirtildi.

Asmalıevler Mahallesi 'ndeki dün 5 katlı apartmanın en üst katında bulunan apart dairede, sabah saatlerinde çıkan yangınla ilgili itfaiye ekipleri çalışmasını tamamlandı.

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