Denizli'de 5 mahallede sandık başına gidildi - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale, Kale, Sarayköy ve Çameli ilçelerindeki 5 mahallede muhtarlık seçimi heyecanı yaşandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) aldığı karar doğrultusunda, Denizli'deki 5 mahallede çeşitli nedenlerle boş bulunan muhtarlık veya ihtiyar heyeti seçimleri için sandıklar kuruldu. Pamukkale ilçesi Pamukkale Mahallesi, Kale ilçesi TOKİ Mahallesi, Sarayköy İlçesi Ahmetli ve Bala mahalleleri ve Çameli ilçesinin Kalınkoz Mahallesi'ndeki seçmenler sandık başına giderek oy kullandı. Sabah saat 08.00 itibariyle başlayan seçimlerde polis ve jandarma ekipleri oy kullanılan okullarda güvenlik önlemi aldı. Saat 17.00'de oy kullanma işlemi sona erdi. Yapılan sayımın ardından yeni muhtarlar belli oldu.