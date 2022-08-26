Denizli'de gömülü bulunan cesede ilişkin soruşturmada 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Denizli'de gömülü bulunan cesede ilişkin soruşturmada 3 kişi tutuklandı

26.08.2022 18:30
Denizli'de gömülü bulunan cesede ilişkin soruşturmada 3 kişi tutuklandı

Denizli'de 5 yıl önce kaybolan kişinin bulunması için başlatılan ve boş araziye gömülü ceset parçalarının ortaya çıkarılmasıyla devam edilen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Denizli'de 5 yıl önce kaybolan kişinin bulunması için başlatılan ve boş araziye gömülü ceset parçalarının ortaya çıkarılmasıyla devam edilen soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Eşinin başvurusu üzerine 2017'den bu yana kayıp olarak aranan Salih A'nın bulunması için yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Azat Y'nin gözaltına alınması ve boş araziye gömülü olarak ceset parçalarının bulunmasının ardından, Bursa ve Denizli'de operasyonlar düzenlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda Salih A. ile kaybolduğu dönemde irtibat kurdukları HTS kayıtlarından tespit edilen Melek D, Murat D, M.O. ve S.Y. yakalandı.

Olayla ilgisi tespit edilen Murat Y'nin hırsızlık suçundan cezaevinde olduğu, Ersan E'nin ise 2018'de öldürüldüğü tespit edildi.

Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda suça delil oluşturabilecek belgelere el kondu.

3 şüpheli tutuklandı

Şüpheliler Azat Y, Melek D, Murat D, M.O, S.Y. ile Murat Y. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden Azat Y, Melek D. ile hırsızlıktan cezaevinde bulunan Murat Y'nin "tasarlayarak adam öldürme" suçundan tutuklanmalarına hükmedildi.

M.O. ile S.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cinayetin detayları ortaya çıktı

İsviçre'de yaşayan Salih A'nın zaman zaman geldiği memleketi Denizli'de mülk sahibi olduğu dükkanı satmak için Melek D'ye vekaletname verdiği, Melek D'nin ortak hareket ettiği M.O. ve S.Y. ile dükkanı sattığı ancak parayı Salih A'ya vermediği, cinayetin de bu nedenle işlendiği kaydedildi.

Azat Y, itiraf etti

Şüphelilerden Azat Y'nin ifadesinde, parasını isteyen Salih A'yı, Murat Y, Melek D. ve Ersan E. ile Göveçlik Mahallesi'ndeki ormanlık alana konuşmak üzere çağırdıklarını, Murat Y'nin orada Salih A'yı tabancayla başından vurarak öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Cesedi Murat Y. ve Ersan E. ile Pınarkent Mahallesi'ndeki boş araziye gömdüklerini anlattığı belirtilen Azat Y'nin, maktule ait otomobili de parçalayıp sattıklarını söylediği öğrenildi.

Zanlılardan Ersan E'yi Melek D'nin ağabeyi öldürmüş

Diğer yandan zanlılardan Melek D'nin ağabeyinin, 2018'de kız kardeşiyle ilişki yaşadığını öne sürdüğü zanlılardan Ersan E'yi öldürdüğü ve halen kesinleşmiş hapis cezasını çekmek üzere cezaevinde bulunduğu kaydedildi.

Denizli'de 5 yıldır kayıp olan Salih A'nın bulunmasına yönelik soruşturma kapsamında Azat Y, gözaltına alınmıştı. 24 Ağustos'ta, Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi'ndeki boş arazide kazı çalışması yapılmış ve burada gömülü ceset parçaları bulunmuştu.

Ceset parçaları, DNA incelemesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna gönderilmişti.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denizli'de gömülü bulunan cesede ilişkin soruşturmada 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de gömülü bulunan cesede ilişkin soruşturmada 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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