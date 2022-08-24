Denizli'de boş araziye gömülmüş ceset parçaları bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Büro Amirliği ekipleri, 2017'den bu yana kayıp olarak aranan kişinin bulunması için yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Denizli 'de 5 yıldır kayıp olan kişiye yönelik soruşturma kapsamında boş arazide yapılan kazı çalışması sonucu, ceset parçaları bulundu.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel, Son Dakika

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