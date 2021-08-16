Üye Girişi
Denizli'de 500 güreşçi er meydanına çıkacak - Son Dakika

Denizli'de 500 güreşçi er meydanına çıkacak

16.08.2021 11:30
Denizli'de 500 güreşçi er meydanına çıkacak, System.String[]

Denizli'de Pamukkale Belediyesi tarafından düzenlenecek Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde 38'i başpehlivan olmak üzere 500 pehlivan mücadele edecek.

Denizli'de Pamukkale Belediyesi tarafından düzenlenecek Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde 38'i başpehlivan olmak üzere 500 pehlivan mücadele edecek. Pamukkale Yağlı Güreşleri, 22 Ağustos Pazar günü Denizli Atatürk Stadı'nda düzenlenecek.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde altın kemer kazanan şampiyon başpehlivanlar Ali Gürbüz, İsmail Balaban, Recep Kara, Orhan Okulu, Şaban Yılmaz, Osman Aynur ve Mehmet Yeşil Yeşil'in de aralarında bulunduğu 500 pehlivan er meydanına çıkacak. Saat 10.00'da başlayacak olan Pamukkale Yağlı Güreşleri heyecanı gün boyu devam edecek.Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli'de bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Yağlı pehlivan güreşi bizim ata sporumuz. Bu sporla ilgili yüzyıllardır düzenlenen güreşler var. Araştırdığımız kadarıyla Denizli il merkezinde yağlı pehlivan güreşi hiç yapılmamış. Bunu ilk kez yapmak bize nasip oldu. Denizli Atatürk Stadı'nda 38'i başpehlivan 500 pehlivanın katılımı ile büyük bir organizasyonu gerçekleştireceğiz. Pamukkale Yağlı Güreşleri'ni geleneksel hale getirmeyi amaçlıyoruz. Tüm halkımızı güreşlerimize bekliyoruz" dedi.


Denizli'de 500 güreşçi er meydanına çıkacak

Yağlı Pehlivan Güreşleri, Atatürk Stadı, Pamukkale, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Denizli'de 500 güreşçi er meydanına çıkacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı 11:49 Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı Batshuayi'den Beşiktaş camiasına mesaj: Sizinle yeniden doğacağım 11:40 Batshuayi'den Beşiktaş camiasına mesaj: Sizinle yeniden doğacağım Son Dakika! Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı 11:27 Son Dakika! Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı
Sezonun ilk golünü atan Mesut Özil, Avrupa basınında manşetleri kapladı 11:16 Sezonun ilk golünü atan Mesut Özil, Avrupa basınında manşetleri kapladı 11:12 "Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı 11:05 Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı
Son Dakika: Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo yaşamını yitirdi 10:35 Son Dakika: Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo yaşamını yitirdi Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı 10:19 Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı

Son Dakika Haberleri
11:58 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan taraftarlara müjde
11:48 Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı
11:40 Batshuayi'den Beşiktaş camiasına mesaj: Sizinle yeniden doğacağım
11:34 Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi
11:27 Son Dakika! Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı
11:19 Altın haftaya düşüşle başladı! Gram fiyatı 484 liradan işlem görüyor
11:16 Sezonun ilk golünü atan Mesut Özil, Avrupa basınında manşetleri kapladı
11:12 Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı
11:12 "Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi
11:05 Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan taraftarlara müjde Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan taraftarlara müjde         
11:58
Sahilde yürüyüş yapan vatandaşın dikkatini çekti! Park halindeki otomobilde cansız erkek bedeni bulundu Sahilde yürüyüş yapan vatandaşın dikkatini çekti! Park halindeki otomobilde cansız erkek bedeni bulundu         
11:44
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi         
11:34
Altın haftaya düşüşle başladı! Gram fiyatı 484 liradan işlem görüyor Altın haftaya düşüşle başladı! Gram fiyatı 484 liradan işlem görüyor         
11:20
Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı         
11:13
Haiti'deki depremde can kaybı sayısı bin 297'ye yükseldi Haiti'deki depremde can kaybı sayısı bin 297'ye yükseldi         
11:07
Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesine dünya basınının yorumu: Tarih tekerrür etti Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesine dünya basınının yorumu: Tarih tekerrür etti         
10:54
Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, fidan dikimine teşvik için kendini diri diri toprağa gömdü Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, fidan dikimine teşvik için kendini diri diri toprağa gömdü         
10:32
Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi         
10:10
Haluk Levent'ten vatandaşa uyarı! Afet bölgesine kullanılmış eşya göndermeyin Haluk Levent'ten vatandaşa uyarı! Afet bölgesine kullanılmış eşya göndermeyin         
09:42
Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı         
09:09
Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı         
08:06
Afganistan'ı beklenenden kısa sürede ele geçiren Taliban şaşkın: Bu kadar çabuk beklemiyorduk Afganistan'ı beklenenden kısa sürede ele geçiren Taliban şaşkın: Bu kadar çabuk beklemiyorduk         
07:45
Dünyaca ünlü model Carre Otis dava açtı: Defalarca tecavüze uğrayıp, zengin erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandım Dünyaca ünlü model Carre Otis dava açtı: Defalarca tecavüze uğrayıp, zengin erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandım         
22:58
Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı         
22:56
Türk vatandaşlarına hakaret edip Türk vatandaşlarına hakaret edip "Gelin Gaziantep'te yapın bakalım" diyen Suriyeli tutuklandı         
20:56
Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı         
16:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 12:03:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Denizli'de 500 güreşçi er meydanına çıkacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement