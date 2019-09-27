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Denizli'de 53 günlük bebek evinde ölü bulundu

37 dakika önce

Denizli'de 53 günlük bebek yatağında ölü bulundu.

Denizli'de 53 günlük bebek evinde ölü bulundu, System.String[]

Denizli'de 53 günlük bebek yatağında ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde yaşayan anne N.U, 53 günlük bebeğini yatağında hareketsiz halde bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Vücudunda morluklar bulunan bebeğin cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anne N.U, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Annenin polise verdiği ifadede, herhangi bir darp olayının söz konusu olmadığını ve bebeğinin bir süre önce beşikten düştüğünü söylediği öğrenildi.

Pamukkale, Denizli, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 05:06 Kaynak: AA
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