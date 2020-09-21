Denizli'de 570 litre şarap ele geçirildi - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nün, sahte alkol kaçakçılığını önlemek amacıyla gerçekleştirdiği operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 570 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Yasadışı yollarla kaçak alkol üretiminin ve satışının önüne geçmek isteyen Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, sağlık açısından uygun olmayan koşullarda piyasaya sürülmek üzere kaçak alkol üretimi yaptığı tespit edilen şahsın ikameti ve deposunda inceleme yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda, büyük bidonlar içerisinde imalatı tamamlanmış 570 litre kaçak şarap ele geçirildi.

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan şahıs hakkında, alkollü içki kaçakçılığı suçundan adli işlem yapıldı. - DENİZLİ