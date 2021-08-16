Denizli'de 585 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait 370 sikke ve 215 tarihi obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler bu sabah, tarihi eser satmaya çalıştıkları ileri sürülen 2 şüphelinin evlerine eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında Roma dönemine ait 370 sikke ve yüzük, küpe ve süs eşyası gibi 215 tarihi obje ele geçirildi. Tarihi eserler, incelenmek üzere Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.