Denizli'de 6, 0 büyüklüğünde deprem (5)
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DEPREME NİKAHTA YAKALANDILARIsparta'nın Gönen ilçesinde oturan Cengiz Yıldırım ve Halise Cevizkaya, dünya evine girmeye hazırlanırken depreme yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:47 Kaynak: DHA
DEPREME NİKAHTA YAKALANDILAR
Isparta'nın Gönen ilçesinde oturan Cengiz Yıldırım ve Halise Cevizkaya, dünya evine girmeye hazırlanırken depreme yakalandı. CHP'li Belediye Başkanı Osman Kesmen'in nikah kıydığı sırada meydana gelen deprem hem çifti, hem de davetlileri korkuttu. Çiftin mutlu anını görüntülemeye çalışan davetliler, deprem sırasında yaşanan paniği kaydetti. Davetlilerin korkuyla ayağa kalktığı anlar görüntülere yansıdı.
Denizli'deki depremlerin ardından meydana gelen heyelan kamerada 5 yıllık evliliği 5 dakikada biten Serdar Ortaç'tan kafa karıştıran paylaşım İzmir ve Denizli'de yaşanan depremlerinin ardından rahatlatan açıklama geldi Deprem esnasında birbirlerine sarılarak kendilerini dışarı attılar