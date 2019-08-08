Son Dakika Haberleri: Denizli'de 6, 0 büyüklüğünde deprem (5)
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Denizli'de 6, 0 büyüklüğünde deprem (5)

2 saat önce

DEPREME NİKAHTA YAKALANDILARIsparta'nın Gönen ilçesinde oturan Cengiz Yıldırım ve Halise Cevizkaya, dünya evine girmeye hazırlanırken depreme yakalandı.

Denizli'de 6, 0 büyüklüğünde deprem (5), System.String[]

DEPREME NİKAHTA YAKALANDILAR
Isparta'nın Gönen ilçesinde oturan Cengiz Yıldırım ve Halise Cevizkaya, dünya evine girmeye hazırlanırken depreme yakalandı. CHP'li Belediye Başkanı Osman Kesmen'in nikah kıydığı sırada meydana gelen deprem hem çifti, hem de davetlileri korkuttu. Çiftin mutlu anını görüntülemeye çalışan davetliler, deprem sırasında yaşanan paniği kaydetti. Davetlilerin korkuyla ayağa kalktığı anlar görüntülere yansıdı.


Cengiz Yıldırım, Gönen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:47 Kaynak: DHA
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