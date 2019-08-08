Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:42 Kaynak: AA
'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD
) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6 büyüklüğünde yer deprem kaydedildi.
İlçeye bağlı Armutalanı köyüne 1,74 kilometre mesafede yaşanan depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Öte yandan ilçede 14.19'da da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
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