Son Dakika Haberleri: Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem
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Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.

Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde yer sarsıntısı meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6 büyüklüğünde yer deprem kaydedildi.
İlçeye bağlı Armutalanı köyüne 1,74 kilometre mesafede yaşanan depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Öte yandan ilçede 14.19'da da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Denizli, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:42 Kaynak: AA
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