Son Dakika Haberleri: Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem
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Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.25'te meydana gelen sarsıntının derinliğini 7,09 kilometre olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise, depremin büyüklüğünü 5.7 olarak duyurdu.
(İHA)
Denizli, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:00 Kaynak: İHA
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