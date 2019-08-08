Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem
1 saat önce
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:00 Kaynak: İHA
'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
), saat 14.25'te meydana gelen sarsıntının derinliğini 7,09 kilometre olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsü
ise, depremin büyüklüğünü 5.7 olarak duyurdu.
(İHA)
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