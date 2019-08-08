Denizli'de 6 büyüklüğünde deprem
26 dakika önce
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Denizli Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 03:25 Kaynak: İHA
'nin Bozkurt ilçesinde 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD
), saat 14.25'te merkez üssü Bozkurt ilçesi olan 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntının derinliği 7,09 kilometre olarak belirtildi. Çevre il ve ilçelerde de hissedilen deprem paniğe yol açarken, bazı ev ve iş yerlerinde hasar oluştuğu öğrenildi. 6 büyüklüğündeki depremden 5 dakika önce yine aynı merkezli 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedilirken, artçı sarsıntılar da sürüyor.
(İHA)
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