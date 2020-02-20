Denizli'de 6 gündür haber alınamayan yaşlı adam aranıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Denizli'de 6 gündür haber alınamayan yaşlı adam aranıyor - Son Dakika

Denizli'de 6 gündür haber alınamayan yaşlı adam aranıyor

7 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 75 yaşındaki Muharrem Bakan'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

Denizli'de 6 gündür haber alınamayan yaşlı adam aranıyor, System.String[]

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 75 yaşındaki Muharrem Bakan'ın bulunması için çalışma başlatıldı.


Alınan bilgiye göre, İlbade Mahallesi'nde 14 Şubat'ta evinden ayrılan emekli Muharrem Bakan geri dönmedi. Babasından haber alamayan Adem Bakan durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, ihbar üzerine mahalle ve çevresinde detaylı arama yaptı. Arama çalışmalarında henüz bir bulguya rastlanmadı.

Adem Bakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasının son dönemde, ihtiyaçları olmamasına karşın kağıt toplayıcılığı yaptığını söyledi.

Babasının evden kağıt toplamak üzere ayrıldıktan sonra geri dönmediğini belirten Bakan, "Babamda son dönemde kağıt toplama merakı başladı. Bir türlü engel olamadık. Oğlumla birlikte sokak sokak babamı arıyoruz. Şu ana kadar bulamadık. Sağ bulacağımızdan eminiz. Görenler bize yardımcı olsun." dedi.

Öte yandan, Muharrem Bakan'ın son görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Pamukkale, 14 şubat, Denizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:06 Kaynak: AA
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