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Denizli'de 60 yaşındaki kadın pencereden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Denizli'de 60 yaşındaki kadın pencereden düşerek hayatını kaybetti

15.11.2023 10:00  - Güncelleme: 10:28

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir binanın 7. katındaki pencereden düşen 60 yaşındaki kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir binanın 7. katındaki pencereden düşen 60 yaşındaki kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis yaşlı kadının şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞMÜŞ

Olay, sabah 06.40 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi 736 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; oturduğu binanın 7. katında dengesini kaybeden Aysel Değirmencioğlu, pencereden aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Denizli'de 60 yaşındaki kadın pencereden düşerek hayatını kaybetti

ŞÜPHELİ ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekibi yaptığı incelemede Değirmencioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Değirmencioğlu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kadının şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli'de 60 yaşındaki kadın pencereden düşerek hayatını kaybetti
Denizli'de 60 yaşındaki kadın pencereden düşerek hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Pamukkale, Denizli, Kaza, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Denizli'de 60 yaşındaki kadın pencereden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de 60 yaşındaki kadın pencereden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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