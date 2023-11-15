Denizli'de 60 yaşındaki kadın pencereden düşerek hayatını kaybetti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan bir binanın 7. katındaki pencereden düşen 60 yaşındaki kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis yaşlı kadının şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞMÜŞ

Olay, sabah 06.40 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Hacıkaplanlar Mahallesi 736 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; oturduğu binanın 7. katında dengesini kaybeden Aysel Değirmencioğlu, pencereden aşağıya düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekibi yaptığı incelemede Değirmencioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Değirmencioğlu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Kadının şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.