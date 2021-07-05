Denizli'de 63 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait 53 sikke ve 10 tarihi obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Pamukkale ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Dün akşam saatlerinde belirelene adrese baskın yapan ekipler, şüpheli 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait 53 sikke, takı olarak kullanıldığı değerlendirilen 10 obje ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.