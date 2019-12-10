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Denizli'de 65 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Denizli'nin iki ilçesinde yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları belirlenen 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Denizli'de 65 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Denizli'nin iki ilçesinde yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları belirlenen 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde 5 noktada uygulama yaptı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda 160 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri yapıldı.

Ekiplere kimlik gösteremeyen ve ülkeye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 6'sı Suriye, 48'i Afganistan, 3'ü Özbekistan ve 8'i İran uyruklu 65 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Merkezefendi, Pamukkale, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:06 Kaynak: AA
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