Denizli'de 65 yaş ve üstündekilere sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Denizli'de, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşların 11.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkmasına kısıtlama getirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Vali Ali Fuat Atik başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararının alınarak uygulamaya geçirildi.

65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları ile ilgili olarak yeniden değerlendirme yapıldığı belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"12 Kasım 2020 tarihi itibariyle ilimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 11.00-16.00 arasındaki saatler dışında sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan doktorlar, sağlık çalışanları, eczacılar, belediye başkanları, sosyal hizmet kuruluşları görevlileri vb. olmak üzere kamu görevlileri ile kamu hizmeti yürütenlerin, işletme sahibi, esnaf, tüccar, sanayici, serbest meslek sahipleri ile çalışanlardan aktif sigortalılıklarını gösteren SGK hizmet belgesi, vergi kaydı, şirket yetki belgesi olanların, meslek odaları başkanlarının, basın kartı olan gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanların muaf tutulmasına karar verilmiştir."