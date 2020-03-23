Denizli'de 65 yaş yasağına uymayanlar polislere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Denizli'de 65 yaş yasağına uymayanlar polislere zor anlar yaşattı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmasını yasakladı.

Denizli'de 65 yaş yasağına uymayanlar polislere zor anlar yaşattı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmasını yasakladı. Denizli'de ise birçok kişinin yasağa uymayarak dışarıya çıktığı görüldü. Zaman zaman zor anlar yaşayan polis ekipleri kimlik kontrolü yaparken, yaşları 65 yaş ve üstü çıkan kişiler tespit edilip, haklarında tutanak tutulduktan sonra evlerine gönderildi.

Denizli kent merkezinin en yoğun bölgesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda, 65 yaş ve üstü kişilerin sokağa çıkma yasağına uymadıkları görüldü. Çevrelerindeki banka önleri, banklarda ve duraklarda oturan 65 yaş ve üstü kişileri görenler, polise ihbar etti. Öğle saatlerine kadar polise yüzlerce ihbar yağdı. Özellikle banka önlerinde bekleyen 65 yaş ve üstü kişiler, polise zor anlar yaşattı. Bankaya para çekmeye gelen 89 yaşındaki Süleyman Seren, evine gitmesi konusunda uyarıldı. Ancak Seren, bankadan para çekip borcunu ödemesi gerektiğini söyledi. Polis, sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150 lira para cezası kesileceği uyarısı üzerine Seren, "İsterseniz 5 bin lira ceza kesin, paramı almadan gitmem" dedi. Bankada çalışan görevlilerin yardımıyla ATM'den parasını çeken Seren hakkında, tutanak tutuldu. İkinci ihlalinde para cezasının kesileceği bildirilen Seren, emekli maaşını çektikten sonra, evine gönderildi. Bulvarda kimlik kontrolü de yapan polis ekipleri, yaşları 65 ve üzeri çıkan çok sayıda kişiyi evlerine dönmelerini konusunda uyardı.


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Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:51 Kaynak: DHA

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