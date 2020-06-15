Denizli'de 66 yaşındaki adamı kaçırıp darbettiği öne sürülen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde aralarında alacak verecek meselesi bulanan adamı kaçırıp darbettiği öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

İlçeye bağlı Çamlık Mahallesi'nde yaşayan Ali Gözdek, ilçe dışında, başından darbedilmiş halde bulundu.

Hastaneye götürülen Gözdek, tedavisinin ardından polise giderek, aralarında alacak verecek meselesi bulunan M.D. ile oğlu T.D. ve akrabaları T.D'nin kendisini kaçırıp darbettiğini ileri sürdü.

M.D, T.D. ve M.D, Muğla'da gözaltına alındı. Zanlılar, işlemlerin ardından sevk edilikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.