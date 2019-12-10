Son Dakika › Güncel › Denizli'de 69 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika
Denizli'de 69 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
6 saat önce
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinde yalnız yaşayan kadın ölü bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:06 Kaynak: AA
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evinde yalnız yaşayan kadın ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, (69) Muratdede Mahallesi 201 Sokak'taki evde yalnız yaşayan Ayşe Çılkın'ından haber alamayarak eve giden yakınları kapının açılmaması üzerine polise bilgi verdi.
İçeri giren yakınları Çılkın'ın sobanın yanında yerde hareketsiz yattığını görünce 112 Acil Yardım ekiplerini çağırdı.
Düşme neticesinde başından yaralanarak öldüğü değerlendirilen Çılkın'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri Orhan Pamuk'la alakalı değil Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kayınbabasını kaybetti Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı