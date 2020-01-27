Denizli'de 7 ayrı uyuşturucu operasyonda 3 tutuklama - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Denizli'de 7 ayrı uyuşturucu operasyonda 3 tutuklama - Son Dakika

Denizli'de 7 ayrı uyuşturucu operasyonda 3 tutuklama

6 saat önce

Denizli'de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen 7 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şahıstan 3'ü tutuklandı.

Denizli'de 7 ayrı uyuşturucu operasyonda 3 tutuklama, System.String[]

Denizli'de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen 7 ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şahıstan 3'ü tutuklandı.


Edinilen bilgilere göre, operasyonlar Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonlar kent genelinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı belirlenen adreslere yönelik yapıldı. Yapılan 7 ayrı operasyonda 10 kişi gözaltına alındı bunlardan 3'ü sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklandı.


Öte yandan, operasyonlarda 48 gram eroin, 8 adet sentetik ecza hap, 6 adet extacy hap, 500 gram esrar, 9 adet LSD, 2 adet hassas terazi ele geçirildi. 55 gram skunk, 26 gram metamfetamin, 5 gram eroin ve 1,1 gram esrar ele geçirildi. - DENİZLİ

Narkotik, Denizli, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:44 Kaynak: İHA
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