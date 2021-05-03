Denizli'de 7 bin 480 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Denizli'de bir otomobilde yapılan aramada kağıda emdirilmiş 7 bin 480 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden Denizli'ye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine yürüttükleri çalışmada, şüphelilerin bulunduğu otomobili takibe aldı.

Uygulama noktasında durdurulan araçtaki 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada kağıda emdirilmiş 7 bin 480 kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan kentte geçen hafta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.