Denizli'de 7 mahallede su kesintisi olacak - Son Dakika

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ'nin içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü Bekilli İlçesi'nin Yahyalar, Bahçeli, Yeni, Poyrazlı, Sırıklı, Üçkuyu, Bükrüce mahallelerinde su kesintisi yapılacaktır.



Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü'nün içme suyu altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintisine gidileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "08 Temmuz 2020 Çarşamba günü 08: 00- 17: 00 saatleri arasında Bekilli İlçesi Yahyalar, Bahçeli, Yeni, Poyrazlı, Sırıklı, Üçkuyu, Bükrüce Mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacaktır. Mahalle sakinlerinin kesintilerden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecektir" ifadeleri yer aldı. - DENİZLİ