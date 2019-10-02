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Denizli'de 73 noktada 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' etkinliği

1 saat önce

81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" etkinliği Denizli'de 73 noktada ve 18 okul önünde 262 kolluk personeli ile yapıldı.

Denizli'de 73 noktada 'Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz' etkinliği, System.String[]

81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" etkinliği Denizli'de 73 noktada ve 18 okul önünde 262 kolluk personeli ile yapıldı.


Denizli'de 73 noktada düzenlenen "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" etkinliği, Pamukkale ilçesi Merkez Ortaokulu önünde protokol üyelerininde katılımı ile yapıldı. Etkinliğe, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube birimi görevlileri, daire müdürleri, okul geçidi görevlileri ve öğrenciler katıldı.


Öğrenciler ile birlikte karşıdan karşıya geçen Vali Karahan ve Başkan Zolan, öğrencileri bilgilendirdi. Trafik polisleri öğrencileri ve sürücüleri bilgilendirmek için hazırladıkları broşürlerde ise "emniyet kemeri hayat kurtarır" ve "öncelik hayatın öncelik yayanın" sloganları bulunan bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Vali Karahan ve Başkan Zolan yaya geçidinde duran bir sürücüye broşür vererek, yayalara yol verdiği için ve emniyet kemerini kullandığından dolayı teşekkür etti.


"Çocuklarımıza öncelik vermek gerekiyor"


"Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" uygulamasının ardından konuşan Vali Karahan, yaya geçidinin öneminden bahsederek, "Bunun tüm Dünya standartlarına göre yaya yola ayağını koyduğu anda bütün araçların durması gerekiyor" ifadelerini kullandı.


Başkan Zolan ise etkinlikte yaptığı konuşmada, "Çok önemli hayat kurtaran bir uygulama, kurallar zaten yaşanan olumsuzluklar, sıkıntılar ve acılar sonrasında ortaya çıkıyor. Aslında kurallarda çok basit, özellikle yaya geçidi noktasında baktığımızda, yayalarımız yaya geçidinden geçtiği takdirde yaya geçidine bir insanımız ayağı değdiğinde araçlar durması gerekiyor onlar durduğunda şunu biliyoruz ki, yaya geçitleri sebebiyle şehirde araçların ve trafiğin olduğu yerde hiçbir kaza olmayacaktır. Özellikle okul önlerinde çocuklarımızın geçişine öncelik vermek onları göz bebeğimiz olan yavrularımızı gerçekten korumak gerekiyor. Her sürücünün görevi kendi yavrusu da aynı şartlarda okuldan çıkarken yaşayacağı sıkıntıyı düşünerek, çocuklarımıza öncelik vermek gerekiyor yaya öncelikli hele yaya geçitlerinde mutlaka ve mutlaka araçlarımızın durması yayalarımızın geçişinin güvenli anlamda sağlanması açısından çok çok önemli bu kurallar uygulandığında hiç kimsenin üzülmesine gerek kalmayacak, gözyaşı dökmesine gerek kalmayacak hiçbir can kaybı da olmayacaktır inşallah bu uygulamada o yüzden çok çok önemlidir" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:56 Kaynak: İHA
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