Son Dakika Haberleri: Denizli'de 754 Bin 368 Seçmen Oy Kullanacak

Denizli'de 754 Bin 368 Seçmen Oy Kullanacak

1 saat önce

Denizli'de 754 bin 368 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için 2 bin 510 sandıkta oy verecek.

Denizli'de 754 Bin 368 Seçmen Oy Kullanacak, System.String[]
Denizli'de 754 bin 368 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için 2 bin 510 sandıkta oy verecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılacak ilk yerel seçimlerde Denizlililer, büyükşehir belediye başkanı, ilçe belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için Pazar günü sandık başına gidecek.

5 yılda 314 bin yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, 2014'te yapılan yerel seçimlerden bu yana Denizli'de seçmen sayısı 55 bin 763 arttı.

Denizli'de kurulacak sandık sayısı ise bir önceki seçime göre azaldı. 2014'teki yerel seçimlerde 2 bin 521 sandık kurulurken bu seçimlerde 2 bin 510 sandık kurulacak.

En fazla seçmen Pamukkale'de

Denizli'de en fazla seçmenin ve sandığın yer aldığı ilçe ise Pamukkale. 241 bin 352 kayıtlı seçmenin bulunduğu Pamukkale'de 728 sandık kurulacak.

Pamukkale'den sonra ikinci sırada 661 sandık ve 218 bin 908 seçmenle Merkezefendi, üçüncü sırada da 174 sandık ve 46 bin 228 seçmenle Çivril geliyor. 20 sandık ve 4 bin 535 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Baklan'da olacak.

Kentte ilçelerin seçmen ve sandık sayıları şöyle:

İlçe adı Sandık sayısı Seçmen sayısı

Acıpayam 154 44 bin 61

Babadağ 22 5 bin 58

Baklan 20 4 bin 535

Bekilli 24 5 bin 741

Beyağaç 22 5 bin 506

Bozkurt 35 8 bin 775

Buldan 85 21 bin 129

Çal 70 15 bin 691

Çameli 57 15 bin 185

Çardak 28 6 bin 973

Çivril 174 46 bin 228

Güney 35 8 bin 302

Honaz 76 21 bin 810

Kale 63 15 bin 336

Merkezefendi 661 218 bin 908

Pamukkale 728 241 bin 352

Sarayköy 84 23 bin 104

Serinhisar 37 11 bin 58

Tavas 135 35 bin 616

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 10:26 Kaynak: AA

Denizli, Politika
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